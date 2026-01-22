王鴻薇曝特朗普對格陵蘭讓步武器　台灣也有

特朗普保證不會對格陵蘭動武，王鴻薇說，台灣也不是沒有武器。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北1月22日電／美國總統特朗普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，特朗普21日出席在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會時表示，不會以軍事手段取得格陵蘭，會後特朗普和北約秘書長呂特會晤發文表示，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議架構，基於這項共識，他將不會實施原定2月對歐洲8國加徵的關稅。中國國民黨籍“立委”王鴻薇21日在臉書發文指出，讓特朗普讓步的應該是資本武器吧。而台灣持有超過3000億美元美債，台灣也不是沒有武器的，只是敢不敢用而已。



王鴻薇表示，特朗普在WEF說了3次不會動用武力取得格陵蘭！因為很重要，所以說3次。讓特朗普讓步，應該是資本武器吧。丹麥養老基金拋售1億美債，美國財長竟然傲慢自大說無足輕重，等到瑞典養老基金跟進賣掉你7、80億美債，美國還敢恣意妄為嗎？



王鴻薇說，無巧不巧，日本債券殖利率狂漲，金融市場心驚肉跳。美債眼看也要跟著遭殃了，特朗普終於放軟身段了。不受到教訓，不會學乖。突然想到，台灣持有美債超過3000億美元，排名第10。所以台灣也不是沒有武器的，只是敢不敢用而已。



網友則留言表示，“明天的特朗普都不會相信自己昨天說過的話……”、“台灣也拋個2500億不然怎麼有錢投資美國？”、“武器已封存入庫多年囉”、“果然對特朗普強硬有效”。