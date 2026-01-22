陳揮文：沈伯洋亂講話　“立院”首該汰除

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北1月22日電／“立法院”21日審查賴清德彈劾案，期間民進黨“立委”沈伯洋發言時稱，若2024、2025年沒有民眾站出來，台積電有辦法做全球投資和布局嗎？對此，資深媒體人陳揮文砲轟，沈伯洋講的東西是假的、錯誤的，“立法院”113席“立委”若能汰除，第一個要汰除的就是沈伯洋，因為他“都在亂講”。



沈伯洋21日表示，每一次的群眾站出來，才會有現在的台灣，2024、2025年沒有民眾站出來，台積電“現在每天會被‘立法院’叫進來問話”，有辦法做全球投資和布局嗎？沈伯洋說，所有與權力的對抗，其實都是記憶與遺忘之間的對抗。台灣人不會忘記鞭打在身上的鞭子、在威權時代發生的事，也不會忘記射在身上的水柱，這些事情深刻在台灣人的DNA。



沈伯洋砲轟在野陣營，自認有60%民意，現在可以“毀憲”亂政、濫用手中權力。人民一定會記得這件事，也一定會把這件事情反映在選票上。



陳揮文21日在政論節目《新聞大白話》指出，沈伯洋講的東西是假的、錯誤的，“立法院”113席“立委”若能汰除，第一個要汰除的就是沈，因為其“都在亂講”。“立法院”的調查權與聽證權是針對弊案，“立院”預算、法案相關案件要經過院會表決通過，才能叫當事人去“立院”，但台積電有什麼弊案？



陳揮文除認為，台積電對台灣經濟與半導體產業的貢獻很多，怎麼可能會有人去找該公司麻煩？沈伯洋的說法是認知作戰、講給青鳥和黑熊聽的。