台對美投資非5千億美元？施俊吉打臉台官方

針對台美關稅議題，施俊吉在臉書發文表示看法。（照：施俊吉臉書） 中評社台北1月22日電／民進黨政府表示，用台灣企業直接投資美國2500億美元，以及政府信用保證支持企業赴美投資所需的融資上限2500億美元，換取美國對台灣課徵進口稅率降至15%且不疊加。前“行政院副院長”施俊吉指出，美國除了抱走台灣的金雞母（投資），也拿走了金雞蛋（未來所創造的附加價值）。



施俊吉並針對美國商務部公告的Fact Sheet解析，他說，黑體字“Direct Investments”和“Additional Investments”分別列出，“直接投資”（至少2500億美元，由台灣企業實際注入用於美國建廠擴產）與“額外投資”（至少2500億美元，由台灣政府提供信用擔保以促進“額外”的投資）。所以台灣這個經濟體應該對美國的“直接”加“額外”投資就是2500億美元加2500億美元，等於5000億美元，即大約台幣15兆元。由於這些投資投在美國，不在本土，所以不能算作是台灣的GDP。換言之，在未來數年內，潛在的GDP（potential GDP）要先扣掉15兆台幣。



施俊吉強調，身為政府財經政策的幕僚部會，以及“國家”智庫，“國發會”以及中華經濟研究院，有必要針對台灣GDP（國內生產毛額）及財政稅收因此受到的影響，詳細計算並讓民眾知曉。



“行政院”日前舉行記者會說明台美關稅談判結果，“行政院長”卓榮泰特別強調，企業自主投資2500億美元，以及政府提供的2500億美元信保是分開的，希望媒體不要再寫成5000億美元，這是絕對的錯誤，也會讓談判發生不必要的困擾。



對此，施俊吉21日以“橘子和香蕉不能加在一起？”為題在臉書發文指出，如果“一個橘子兩毛錢，一根香蕉一塊錢，買5個橘子和4根香蕉總共要花多少錢？”答案是：5塊錢。誰說橘子和香蕉不能加在一起？



施俊吉表示，蔡英文在當陸委會主委時，曾經引用英諺“You can't compare apples and oranges”答詢“立委”，她說：“你不能把橘子跟香蕉來比”。引申之：“你不能把25個橘子加上25根香蕉，然後說它等於50個橘子”。但是現在偏偏有人硬要說“2500億美元的直接投資加上2500億美元的信用保證等於5000億美元的對美投資”。親愛的同胞們，“你不能把橘子跟香蕉加在一起”！