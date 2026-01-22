“立院”續審彈劾賴清德　藍委發言綠委閃人

賴清德彈劾案審查會台下僅有稍後準備發言的藍委在座位上。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月22日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨和台灣民眾黨“立法院”黨團共同提出的賴清德彈劾案，“立法院”全院委員會今天繼續召開審查會第二天，賴和昨天一樣不列席，改由各黨團推派委員進行發言。但對照昨日朝野“立委”壁壘分明、言詞交鋒，今天僅有國民黨團指派9位“立委”發言 ，民進黨團僅有昨天派出三長發言後，今天未再指派綠委出席發言，表達不奉陪在野黨的立場。



依照“立法院”“彈劾案相關事務及時程表”規定，若被彈劾人未列席聽證會，則改由各黨團推派“立委”進行發言，每人發言時間為10分鐘；其中國民黨團與民進黨團可各推派15人，民眾黨團則推派2人，合計32名“立委”輪番表達立場。



民眾黨團方面由於昨天由黨團總召黃國昌和副總召張啟楷已發言完畢，額度用盡，今天的審查會也就無法指派“立委”繼續發言。



因此，今天的“立法院”審查會上台發言的全是藍委，包括林沛祥、翁曉玲、林思銘、陳菁徽、黃建賓、游顥、廖偉翔、徐巧芯和洪孟楷共9人。而藍委同樣在議場內擺出“賴世凱”和“清德宗”的人形立牌，諷刺賴清德不列席今天審查會的狀況。



“行政院長”卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法後，藍白“立委”對賴清德啟動彈劾案程序。根據時程，全院委員會已在1月14日、15日舉行公聽會，21日、22日召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，邀請被彈劾人說明，由“立委”進行詢問，5月召開第二次審查會，5月19日進行彈劾案投票。