遭挺憲派逼宮　陳亭妃承諾不幫藍營站台

民進黨台南市長參選人陳亭妃。（中評社 資料照） 中評社台北1月22日電／民進黨台南市長初選勝出的“立委”陳亭妃20日拜會民進黨籍台南市議長邱莉莉時，沒簽署“挺憲派”議員提出的3點協議“2026民進黨勝選共同聲明”。陳亭妃21日在網路節目強調，未來一定是提名民進黨籍正副議長候選人。至於助選議員部分，“我不會幫國民黨站台”。



民進黨“立委”、賴子弟兵林俊憲雖然在台南市長初選中敗給陳亭妃，但“挺憲派”綠議員仍有動作。



挺憲派議員提出的3點協議保證包括：一、明確切割與郭信良的關係；二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨的無黨籍議員候選人；三、正副議長選舉必須尊重黨團自主。其中，陳亭妃僅口頭承諾第三點，另兩點則不表認同。



陳亭妃21日接受網路節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時強調，正副議長選舉，她從不諱言，很清楚目標就是以民進黨為原則，但機制應要討論，而不是突然拿出簽署書要她簽，更何況事前都不知道有簽署書。



陳亭妃說，3點協議要求她不得輔選其他黨籍，但參與3點協議的議員就有非民進黨籍，要怎麼畫定“其他黨籍”界線？民進黨對市長候選人站台無黨籍本就較寬鬆，目的是擴大市長票，若無黨籍候選人競總成立邀她參加，但她說只能站民進黨的台，“對方自然就會去幫謝龍介了。”不過，她也畫下底線，“我不幫國民黨站台，這是很明確的。”



“市長就是公共財！”陳亭妃強調，她目標是2026民進黨在台南大贏，並為賴清德2028大選墊下最強底氣。市長不可能獨厚哪位議員候選人，而是要爭取民進黨議員候選人能全壘打。對沒有簽署協議引發挺憲派“遺憾”，她“尊重”，初選剛結束，地方確需宣洩管道，但未來大家“都在同一艘船上”。