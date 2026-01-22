徐巧芯酸綠營高雄初選民調　創下奇蹟

徐巧芯質疑綠營高雄市初選民調，4.5個小時內完成1200多份樣本，拒訪率奇低，奇蹟！。（截自《鄉民“監察院”》YouTube畫面） 中評社台北1月22日電／民進黨高雄初選剛落幕的首個民調顯示，中國國民黨籍“立委”柯志恩以44.0%支持度領先民進黨“立委”賴瑞隆的37.7%，差距6.3%，頓挫了賴瑞隆出線的銳氣。國民黨籍“立委”徐巧芯質疑，綠營高雄市初選民調三路同時進行，要在4.5個小時內完成1200多份樣本，拒訪率奇低，創下她對民調的認知的奇蹟。



日前有媒體人稱接獲綠營人士爆料，稱高雄初選電話民調，黨中央民調部分竟排除喊“唯一支持某某某”者，引發爭議，質疑公平性。



徐巧芯21日在《鄉民“監察院”》節目表示，其實初選民調帶有動員性質，所以大家會在家裡等電話，加上民進黨的初選抽樣模式跟國民黨不一樣。他們非常奇怪，大家去看吳子嘉的說法就知道了。



徐巧芯強調，現在台灣民調多半用市話，沒有一家民調公司可以只用4.5個小時，做出1200份有效樣本的民調！“沒有！而且他們三家都做完了”？她自己在選“立委”初選的時候，全台都知道這件事情了，還是做不完，一天、兩天、三天，還加時做！因為很多人可能還沒做完、還沒表態。

