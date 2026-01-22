新系想翻掉陳亭妃提名？王世堅中執會阻擋　

民進黨21日舉行中執會並於會後舉行記者會，黨主席賴清德正式宣布提名立委陳亭妃參選2026台南市長。(中評社 資料照) 中評社台北1月22日電／民進黨選對會布局2026年選舉，20日中執會後提名嘉義縣蔡易餘、台南市陳亭妃、高雄市賴瑞隆參選縣市長。據轉述，中執委、新潮流系台中市議員黃守達會中直指，此次初選民調已浮現國民黨介選跡象，其中“台南情況尤為明顯”，質疑民調結果。挺妃派中執委、綠委王世堅當場表達反對，認為不宜在初選結果已出爐後再生枝節。



民進黨21日召開中執會，會中根據初選結果通過提名“立委”賴瑞隆參選高雄市長、“立委”陳亭妃出戰台南市長、“立委”蔡易餘參選嘉義縣長。兼任民進黨主席的賴清德提醒“團結不一定會贏，但不團結一定會輸”、“從初選脫穎而出並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始”，呼籲被提名人要扮演領頭羊，整合地方、團結打贏年底選戰。



根據《中時新聞網》報導，多名黨內人士轉述，中執委黃守達於會中提出意見，直指此次初選民調已浮現國民黨介選跡象，其中“台南情況尤為明顯”，建議黨中央正視藍白介選問題，並進一步釐清相關狀況，畢竟民進黨長期以民調作為初選提名的重要依據。



據瞭解，黃守達在發言中指出，從民調結構來看，高雄與嘉義的對照數據相對合理，但台南的結果卻出現高度不對稱現象，恐涉及制度性疑慮。



該意見一度引發場內不同聲音，挺妃派中執委王世堅當場表達反對，認為不宜在初選結果已出爐後再生枝節。



關鍵時刻，賴清德親自裁示。現場人員轉述，賴清德強調自己出身台南市長，對當地政治生態相當熟悉，“此次是否存在國民黨介選，他心中非常清楚。”不過，賴並未否定初選結果，而是裁示接受相關建議方向，要求黨中央在“不干擾競選步調”的前提下，於適當時機進行研究與檢視。