羅智強：鄭麗文願意與賴清德公開辯論

國民黨團召開“直球對決! 三場電視辯論 全民裁判!”記者會，左起黨團副書記長許宇甄、書記長羅智強。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月22日電（記者 黃偕華）“行政院長”卓榮泰日前拋出願與“立法院”辯論總預算，再由民眾公決。中國國民黨黨團書記長羅智強22日表示，國民黨主席鄭麗文已明確表態，若賴清德認為“國政”爭議需要與在野黨主席公開辯論，她“完全尊重賴清德，也願意接受”，但前提是由賴清德本人親自提出邀請。



中國國民黨“立法院”黨團22日召開記者會，重申三場公開電視辯論的具體規劃。



羅智強指出，鄭麗文的態度展現的是制度尊重與政治高度，並非口水對嗆。她並未主動下戰書，而是將決定權交回賴清德，“等的就是賴清德一句話”，這本身就構成對賴清德是否願意面對民意與在野監督的直接檢驗。



羅智強進一步批評，賴清德迄今未出席彈劾審查等重大“國會”程序，卻由“行政院長”卓榮泰頻頻對外喊話辯論，形成“總統缺席、院長當先鋒”的政治奇觀，“說白了，這樣的領導方式就是沒出席”。他質疑，若賴清德真有自信面對“國政”爭議，就應親自站上辯論舞台，而非躲在“行政院長”背後。



在具體安排上，羅智強表示，國民黨團已正式提出三場“三長對三長”的公開電視辯論方案，作為第一階段，讓“行政院”與在野黨正面對決；第二階段，則呼籲比照過往民主慣例，促成賴清德與在野黨主席的“國政”辯論，由賴清德對上鄭麗文，讓全民直接檢驗賴清德的政治擔當。