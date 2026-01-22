台教師工會轟官方不當修法　退出調查人才庫

四縣市教師工會舉辦“呼籲校事會調查人才庫成員集體退出、捍衛教育尊嚴記者會”。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月22日電（記者 莊亦軒）台“教育部”於12日修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，並於14日正式上路，修法重點在於刪除匿名檢舉、新增輔佐人參與制度與程序保障。四個地方縣市的教師工會22日在台北舉辦記者會，抗議“教育部”修法的修法草率。教師工會集體呼籲“調查人才庫”的成員集體退出，表達對制度的無聲抵制。



宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡、宜蘭縣教師職業工會副理事長葉明政、苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成、高雄市教師職業工會副理事長李雅文、屏東教育產業工會副秘書長蔣辰平22日共同出席“呼籲校事會調查人才庫成員集體退出、捍衛教育尊嚴記者會”。



教師工會表示，身為“調查人才庫”的一份子，我們都期許自己是校園正義的守門人。我們決定即日起正式退出“調查人才庫”。不是因為我們不再關心校園正義，而是我們不願再成為失靈制度的橡皮圖章。



教師工會表示，校事會議制度建立以來，初衷原本是為了建立專業、公正的不是適任教師處理機制，但校事會議調查制度日漸異化，不僅未能解決問題，反而成為摧毀校園信任的根源。我們正式宣布退出“調查人才庫”。