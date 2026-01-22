環團攜蔡英文支票　要求賴卓兌現汰煤承諾

環團召開記者會，並上演行動劇，要求賴政府兌現“532”能源配比承諾。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月22日電(記者 俞敦平)台灣健康空氣行動聯盟等環保團體於22日在“立法院”舉行記者會，抨擊民進黨政府執政十年的“532”能源轉型承諾跳票。現場上演一場充滿政治隱喻的行動劇，由戴著賴清德、“行政院長”卓榮泰及“立法院長”韓國瑜面具的人員，在一名傳統戲曲裝扮少女的舞姿中，接下署名“蔡英文”的巨型支票。



環團強調，政府未能兌現將2025年燃煤佔比降至27%的政策，導致全台超額用煤量高達2309萬噸，相當於兩座台中火力發電廠的年燃煤量。民團呼籲延續執政的“賴政府”應概括承受前朝承諾，在2026馬年“馬上汰煤”，償還對人民的健康債。



台灣健康空氣行動聯盟等環保團體於“立法院”召開2025年“532”能源配比承諾到期，民團訴求延續執政的卓揆兌現燃煤占比27%的政策支票的記者會。



民進黨政府過去提出2025年能源轉型目標，承諾燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%的“532”配比，隨後“經濟部”更曾宣示將燃煤佔比進一步下修至27%。然而隨著檢驗期限到來，實際數據顯示燃煤比例未能達標。長期關注空汙議題的環保團體選在“立法院”召開記者會，透過戲劇化的展演與具象化的道具，要求現任執政團隊正視並解決這筆從蔡英文政府時期留下的“政策負債”。



環團先用行動劇開場，三名分別戴上賴清德、“行政院長”卓榮泰與“立法院長”韓國瑜的面具，一字排開。他們手中展示的春聯並非傳統賀詞，而是寫著“行動汰煤求卓越”、“創新節能綠榮光”與“無煤中火祈泰安”，紅色春聯背景更印上現代科技的電路板紋路，諷刺卓榮泰自詡的“AI行動“內閣”。在這三位政治巨頭分身面前，一名身著藍色傳統戲曲服飾、頭戴繁復珠花的少女翩翩起舞，傳統身段在生硬的政治面具前形成強烈視覺反差，也象徵著純淨世代向掌權者發出的無聲訴求。