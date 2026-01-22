藍委隔空砲轟賴清德　甭想實現皇帝夢

國民黨團副書記長林沛祥。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月22日電（記者 張嘉文）“立法院”今天繼續召開彈劾賴清德審查會，賴和昨天一樣不列席，中國國民黨“立法院”黨團派出9位“立委”輪番上陣隔空砲轟賴清德。首棒發言的黨團副書記長林沛祥指出，賴正在走政治學上的“民選獨裁”路，複製匈牙利總理奧班模式，排擠反對派、削弱“國會”監督。如果不啟動彈劾，就等於告訴未來的執政者都可以這樣照做，這次的提案彈劾，是要為“憲政”制度澆下最後一桶防範專制的冷水。



藍委翁曉玲則說，今天“立院”提起賴清彈劾案，是要警告無法無天、藐視民意，想要實現皇帝夢的賴清德，不要一意孤行，執迷不誤。如果不及時反擊，而是姑息、軟弱、妥協，“憲政”法治終將崩解，成為廢紙一張，台灣得來不易的自由民主也將邁向死亡。



針對藍白黨團共同提出的賴清德彈劾案，“立法院”全院委員會今天繼續召開第二天審查會，賴和昨天一樣不列席，改由各黨團推派委員進行發言。今天僅有國民黨團指派9位藍委發言，民進黨團未再指派綠委出席發言，民眾黨團額度則僅能指派2人發言，昨天已用完，今天未再能派“立委”發言。



林沛祥在會中表示，所謂民選獨裁形容一個領袖雖然透過民主選舉上台，但在取得權力後，卻系統性地拆解權力制衡，讓法律成為他的工具，而這正是賴清德正在走的路。



林沛祥舉例說，匈牙利總理奧班同樣透過民主選舉贏得政權，隨後利用國會多數或行政干預，將司法體系“政黨化”，讓“憲法”不再是人民保護自由的盾牌，而成了他鞏固權力的利劍。今天，賴清德正在複製這種“奧班模式”。