藍白卡總預算　醫師公會批不顧民眾健康

民進黨團召開記者會，出席者醫師公會全台聯合會理事長陳相國（左）、民進黨團幹事長鍾佳濱（中）、牙醫師公會全台聯合會理事長陳世岳。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月22日電（記者 張穎齊）“立法院”總預算審議陷入僵局，民進黨“立法院”黨團22日邀醫師公會、牙醫師公會理事長共同召開記者會痛批，藍白陣營已8度阻擋總預算實質審查，僅放行新台幣718億元新興或重大急迫計劃，占整體總預算僅約2.4%。多項涉及醫療、防災、交通與“國防”的預算仍遭凍結，引發醫界高度憂慮，認為預算延宕恐衝擊醫療體系正常運作，等同拿全民健康冒險。



民進黨“立法院”黨團22日於黨團會議室舉行“施捨兩趴、凍結98 人民不同意”記者會，與會者有幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長範雲、副書記長張雅琳、“立委”林月琴，以及醫師公會全台聯合會理事長陳相國、牙醫師公會全台聯合會理事長陳世岳。



鍾佳濱指出，藍白雖宣稱已同意部分預算先行動支，但實際上仍有高達98%的總預算未被排入實質審查，包括軍隊裝備維護與彈藥籌補、災害第二預備金、花東鐵路雙軌電氣化，以及多項延續性建設計劃與新興公共投資案，皆因政治僵局遭全面耽擱。黨團批評，在野黨僅“挑三揀四”處理少數項目，卻讓攸關民生、區域均衡與“國家安全”的預算全面停擺，已嚴重影響政府治理。



陳相國表示，醫療體系每天面對防疫整備、急重症搶救與慢性病照護，任何環節一旦中斷都難以回復。總預算遲遲無法通過，已影響藥品與疫苗採購、醫療資訊系統建置與韌性醫療體系運作，部分預算即使名義上可動支，在實務上醫院卻不敢簽約、計劃無法長期規劃，最終承擔風險的仍是病人，預算延宕不是政治角力的籌碼，而是直接影響全民健康，醫界支持政府依專業編列完整合理預算，也呼籲“立法院”讓總預算順利審議通過。



陳世岳指出，口腔健康是全民健康的第一道防線，且與多項慢性疾病高度相關，目前政府正積極推動偏鄉醫療與高齡照護政策，若因政治僵局導致預算中斷，最先受害的將是弱勢族群、長者與偏鄉民眾。牙醫界長期支持政府依循專業規畫預算，也懇請“立法院”回歸理性審議，確保政策能持續推動。