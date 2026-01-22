台教師工會25日上街頭　訴求廢惡法救教育

全教總理事長侯俊良說明25日抗議活動範圍。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月22日電（記者 莊亦軒）教師工會總聯合會22日在台北召開“廢惡法、救教育”記者會。針對台“教育部”12日修正、14日正式上路的《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》表達強烈的抗議。為捍衛教失尊嚴、確保受教環境的安定，全教總宣布25日將走上街頭訴求“廢惡法、救教育”，號召教師夥伴共同走上街頭。



教師工會總聯合會於22日在台北召開“廢惡法、救教育”行前記者會，抗議“教育部”新修的辦法，將“觀課”納為監管與評價教師的工具。目前校園“小案大辦”的歪風已導致行政能量枯竭，微小的親師誤會動輒被上綱到校事會議調查。“教育部長”在答詢時未能正視錯誤政策對教師士氣的打擊。



全教總號召所有教師夥伴在25日下午1點，走上中山南路與濟南路一段路口(“教育部”側門)，抗議“教育部”毀師亂校的修法行為。



全教總理事長侯俊良表示，“教育部”新修辦法將“觀課”納為監管與評價教師的工具，觀課本應是教學相長、促進專業發展的柔性機制，如今卻被異化為行政監控的“照妖鏡”，當教室不再是專業自主的空間，而是隨時被法律與行政調查介入的場所，教師將陷入防禦性教學的泥淖，最終受害的將是因失去創新與熱忱教學受影響的孩子。



針對“教育部”新增初篩分流機制，改成“1+3(校長加3位委員)”受理認定機制，侯俊良直指為行政怪胎且疊床架屋，非但未能有效過濾無理投訴，反而創造更多模糊地帶，目前校園內“小案大辦”的歪風已導致行政能量枯竭，任何微小的親師誤會，動輒被上綱至校事會議調查，導致校園內部互信崩解，即使“教育部”刪除匿名檢舉，但仍有可能成為打擊第一線教師的暗箭。



全教總要求制度必須回歸原有的教評會與考核機制，教評會本具專業與代表性，足夠處理不適任教師問題，不需再透過外行指導內行的“校事會議”制度來疊床架屋。當前亂象若再拖延半年才修正，只會讓更多無辜教師蒙冤，造成台灣教育不可逆的損害。