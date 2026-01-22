綠提告黃國昌涉“國安”洩密　北檢分案偵辦

律師黃帝穎（左）、民進黨團書記長陳培瑜（右）22日赴北檢告發民眾黨團總召黃國昌。（照片：民進黨團提供） 中評社台北1月22日電（記者 張穎齊）“立法院”“外交及國防委員會”19日舉行秘密會議，會後引發機密資料外洩爭議。民進黨陣營20、22日控告台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌將“國防”機密文件帶離會議室，涉違反國家機密保護法。台北地檢署已於21日完成分案，指派主任檢察官張靜薰偵辦，全案正式進入司法程序。



“立法院”“外交及國防委員會”19日舉行秘密會議，邀請“國防部長”顧立雄報告軍購特別預算內容。會後，民進黨團指控黃國昌疑似將“國防部”提供的機密書面資料帶出會議室。民進黨團21日調閱“立法院”院區監視器畫面，主張相關影像顯示黃國昌離開會議室後，有一段時間未在攝影機拍攝範圍內，質疑可能存在機密資料外洩風險。



黃國昌先前回應表示，當時是“不慎夾帶”“國防部”提供的書面資料，發現後立即繳回，前後時間不到30秒，並反批綠委刻意抹黑，真的是省省吧。



不過，民進黨中正萬華市議員擬參選人張銘祐與律師詹晉鑒，已於20日前往台北地檢署告發黃國昌涉犯“國家安全”相關法規。台北地檢署21日完成分案，確認由主任檢察官張靜薰偵辦此案。



民進黨“立法院”黨團22日上午再度赴台北地檢署告發，出席者有黨團書記長陳培瑜、律師黃帝穎，並指出黨團是在調閱監視器畫面後發現“新的事證”，其中包括黃國昌離開攝影機拍攝範圍的42秒空窗時間，以及同行助理在監視器死角內的行徑，均有必要釐清是否涉及拍攝、外流或其他不當行為。



陳培瑜指出，民進黨團已正式提出告發，並要求“立法院”秘書長周萬來保存所有相關監視器畫面，包含不同樓層的影像資料，同時針對黃國昌本人與3名助理在該42秒期間的行蹤，全面保全證據，以利後續司法調查。