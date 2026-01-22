杜聖聰：台灣人赴陸幾乎回到疫情前高峰

銘傳大學廣電系主任杜聖聰。（中評社 資料照） 中評社台北1月22日電／大陸官方數字顯示，2025年全年，兩岸人員往來比2024年大幅增長104.45萬人次，達544.95萬人次，年增23.6%。銘傳大學廣電系主任杜聖聰22日在臉書發文表示，表面看起來是“總量成長23.6%”，實際則是台灣人大量赴陸，大陸民眾來台仍處於相對低檔，兩邊方向明顯失衡。



杜聖聰說，回顧這10年的兩岸交流，疫情前2016至2019年，兩岸人流仍可稱為“高量互訪”。官方統計顯示，當時台灣居民赴陸旅遊每年大約400到500萬人次，四年加起來約1600到2000萬人次，是最主要的出境目的地之一。大陸居民來台方面，2016年約351萬人次、2017年約273萬、2018年約269萬、2019年約271萬，四年合計約1160萬人次，支撐了當時台灣觀光產業的重要客源。整體來看，那個階段雖有政治爭議，但在人流上仍是“你來我往”。



杜聖聰指出，疫情帶來劇烈斷裂。2020到2022年，新冠疫情與邊境管制讓兩岸人流出現統計上的“深坑”。台灣赴陸從一年4、5百萬人次，驟降到只剩幾十萬以下；大陸來台旅客也從每年兩三百萬跌到2020年約11萬人次，2021、2022年維持在數萬等級，三年加總都比不上疫情前一年的一小部分。這三年對總量的貢獻不大，卻讓後續任何回升都顯得“成長率驚人”，也埋下今天解讀統計時的成長斜率陡峭的問題。



杜聖聰表示，疫情後的2023到2025年，兩岸人流開始復甦，但復甦的方向並不對稱。對台灣而言，出境與赴陸需求回升很快。2023年往來大陸人次雖不到2019年的四分之一，已經脫離谷底；2024年出境旅次整體接近疫前水準，估計台灣赴陸約270至400萬人次，每四個出境的台灣人就有一人前往中國大陸。2025年，國台辦公布台灣居民赴陸達489.18萬人次，幾乎回到疫情前高峰區間。大陸居民來台的復甦則明顯較慢。