陳亭妃昨獲台南市長提名　今啟動感恩鐵馬行

民進黨台南市長參選人陳亭妃展開鐵馬妃妃part2“亭妃感恩溫暖鐵馬行。（照:陳亭妃辦公室提供） 中評社台南1月22日電／民進黨台南市長參選人陳亭妃21日經民進黨中執會正式通過提名，並由黨主席賴清德親自披上彩帶，象徵承擔責任、整隊出發。陳亭妃今日隨即展開鐵馬妃妃part2“亭妃感恩溫暖鐵馬行”，第一站選在白河，向一路相挺的鄉親與地方信仰中心表達感謝。



陳亭妃表示，能夠在中執會獲得正式提名，是一份榮耀，更是一份沉甸甸的責任。她特別感謝賴清德主席的託付與期許，也牢記主席所說的話：“團結不一定會贏，但不團結一定會輸。”初選結束不是終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始，因此她選擇在提名後第一天，繼續用最貼近人民的方式出發，尤其初選前用鐵馬尋求人民支持的力量，初選提名成功，當然不改初衷，再用同樣的方式回到每個角落表達感恩之意，這也是亭妃“行動政府·行動市長”的概念，用鐵馬精神走進基層生活、走進人民日常。



針對今天的行程，陳亭妃指出，上午7時50分將自白河崁頂福安宮出發，沿途走訪多處地方宮廟與街區，串聯地方信仰與居民生活圈。這趟“亭妃感恩溫暖鐵馬行”是她感謝人民陪她走過完整的27年，在邁入第28年的時刻，我們要共同有新的任務，就是要跟台南人民作伙來顧台南這個家，也要向基層致意的溫暖行動，象徵一步一腳印、永遠不改與人民同行的政治初心。