藍委轟賴清德兩岸失能　獻祭台積電自毀矽盾

藍委廖偉翔。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月22日電(記者 俞敦平)“立法院”今日召開全院委員會，針對賴清德彈劾案進行審查。中國國民黨籍“立委”游顥與廖偉翔將砲火集中於防務安全與兩岸政策，批評“賴政府”將台灣推向戰爭邊緣。廖偉翔痛批，賴清德多次拋出爭議論述導致“台海中線”失守，面對中大陸演常態化卻無溝通避戰機制，只會將責任甩鍋給基層官兵。更嚴重的是，“賴政府”為了討好美國，不惜掏空政府財庫、“獻祭”台積電，將尖端產能移往美國卻未換得安全承諾，反而讓台灣失去“護國神山”這一道重要的戰略矽盾。廖偉翔警告，當美國不再依賴台灣晶片，防務安全將面臨更大危機，賴清德顯已構成重大失職。



“立法院”全院委員會22日審查“總統”賴清德彈劾案。



廖偉翔指出，賴清德上任後多次拋出具爭議的兩岸論述，代價卻是讓台灣失守“台海中線”。面對中大陸演常態化，政府除了把責任推給在野黨，完全提不出任何反制措施或避戰溝通機制。“國防部”甚至將第一線應對危險的判斷責任甩給基層官兵，而在對美軍購遲遲不到貨的情況下，政府還不願依法編列軍警消的加薪與退休金預算。這種“不給錢、不給裝備”的態度，被“立委”形容為對軍隊的徹底失職，根本無心捍衛台灣安全。