高雄藍綠母雞同框　柯志恩、賴瑞隆零互動

民進黨籍高雄市長陳其邁、藍委柯志恩、綠委賴瑞隆22日在前金萬興宮活動同框。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月22日電（記者 蔣繼平）2026地方選舉高雄市長將由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，未來誰能扮演高雄最強母雞成為話題。柯志恩、賴瑞隆22日在前金萬興宮活動不期而遇，兩人都稱自己有信心贏得最後勝利，旁邊也有議員小雞陪同，不過兩隻母雞各忙各的，過程中完全零互動。



前金萬興宮位於高雄市前金區成功一路，是一座供奉清水祖師爺的廟宇，該廟22日舉辦關公殿啟用大典，民進黨籍高雄市長陳其邁，以及代表民進黨參選高雄市長的綠委賴瑞隆，代表國民黨參選高雄市長的藍委柯志恩等人都到場參加活動。



賴瑞隆21日剛獲民進黨提名角逐高雄市長，盼與市民們攜手延續高雄光榮，開創高雄下一個嶄新黃金十年。柯志恩也預計在農曆年過完後開始推政見、政策，高雄市長選戰將越來越有氛圍。藍綠市長人選確定後，接下來誰是最強母雞也成話題。



柯志恩表示，三年前剛來高雄參選市長，事實上證明雖然衹有四個月的時間，但是國民黨仍在議會取得最多席次。三年之後，她已深耕高雄，國民黨當然更有機會，所有議員都在同艘船上，共同配合好節奏，把政見讓選民瞭解，贏得最後的勝利。



賴瑞隆表示，他會與黨內所有夥伴以及陳其邁一起加油全力守護高雄、台灣，當最強母雞絕對沒有問題，黨內“立委”大家都有共同默契與決心，這場選舉高雄一定要守下，守住高雄、守護台灣是共同目標，延續高雄光榮的進步與發展，有絕對信心贏得最後勝利。