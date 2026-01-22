徐巧芯：僅3綠委助賴清德反彈劾　可憐哪！

藍委徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月22日電（記者 張嘉文）“立法院”今天繼續召開彈劾賴清德審查會，賴和昨天一樣不列席，中國國民黨“立法院”黨團派出9位“立委”輪番上陣隔空砲轟賴清德。國民黨“立委”徐巧芯引用民進黨“立委”王世堅金句，諷刺賴清德是40%的少數，卻發動大罷免，把與他意見不同的人都說成是雜質，本自以為是從從容容、遊刃有餘，結果被人民打臉，匆匆忙忙、連滾帶爬，“國會”一席都沒有改變。



徐巧芯說，最可笑的是，在“立法院”民進黨51席“立委”中，這兩天衹有3位願意出來表達不同意彈劾賴清德，難道替民進黨的主席、“總統”說明為何不需要被彈劾都沒人願意嗎？賴清德如此沒有票房嗎？只能說，可憐哪！



今天僅有國民黨團指派9位藍委發言，民進黨團昨天派3位綠委發言後，今未再指派綠委出席發言，民眾黨團額度則僅能指派2人發言，昨天已用完。



徐巧芯在會中表達為什麼要發起彈劾賴清德的原因，她提到，過去賴清德擔任台南市長，可以200多天不進議會被彈劾，如今賴清德執政，再度違反自己選前的承諾，不敢進“國會”面對民意，一樣的賴清德，賴皮成性。



徐巧芯說，“國情報告”不來說是“違憲”，連“立法院”依法邀請被彈劾人到現場，賴清德也一樣不敢來，不敢來也就不敢來，但他卻又在胡扯因為“違憲”不來。賴在選舉前是務實的“台獨”工作者，說“憲法”是災難，但執政後卻把“憲法”當成擋箭牌，天天掛在嘴巴旁邊，但是解讀的方向與內容卻不倫不類，按照自己的喜好曲解，用來逃避監督。