林佳龍：可期待台灣跟洪都拉斯關係的發展

林佳龍。(照片：《POP撞新聞》提供) 中評社台北1月22日電／洪都拉斯總統當選人阿斯夫拉主張要和台灣“復交”，外媒日前報導賴清德有意前往參加洪都拉斯27日舉行的總統就職典禮，並過境美國。台“外交部長”林佳龍22日在廣播節目表示，他和賴清德都不會出席，因為阿斯夫拉還未就職，但27日之後，“當然可以期待台灣跟洪都拉斯的關係會有進一步發展”。



至於賴清德今年是否會有出訪並過境美國的計劃？林佳龍表示，我們會一一安排，確實有規劃，過境美國的事情是水到渠成，“就是做好準備！”因為我們的“邦交”國在拉丁美洲，要過境美國是很自然的事情，但目前還沒有到要決定去哪個國家？什麼時間？“外交部”會持續做好規劃，“一有決定會由‘總統府’說明。”



林佳龍22日上午接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，被問到賴清德是否都不會去洪都拉斯？林佳龍表示，“對，因為他（阿斯夫拉）還沒有就職總統的時候，我們去這個現在是要下台的政府。”



林佳龍說，阿斯夫拉1月27日才就職，屆時他才有權去決定外交上的事情，尤其是現在要下台的政府並沒有跟新當選的總統有很完整的交接，所以要等到1月27日之後才會明朗。阿斯夫拉當選後曾赴華府見了美國國務卿盧比歐，美國對阿斯夫拉很支持，而台灣也是美國的盟友。



至於台洪“復交”的可能性，林佳龍表示，阿斯夫拉在競選時曾提出他在未來外交上有三個最重要的“盟邦”，第一個是美國，第二是以色列再來就是台灣，阿斯夫拉有整體外交政策，台灣是他不可或缺的一環，特別是阿斯夫拉當時也提及台灣過去對洪都拉斯帶來非常多效益，現在我們在推動“榮邦計劃”，他們也都有看到，因為洪都拉斯隔壁國家就是瓜地馬拉跟貝里斯，是台灣的“邦交”國。



林佳龍指出，美國也很積極回到西半球的政策，相信諸多主客因素在1月27日之後，“當然可以期待台灣跟洪都拉斯的關係，會有進一步發展。”



被問到台灣與其他“邦交”國的邦誼是否穩固？林佳龍說，12個“邦交”國都是穩固的，除了洪都拉斯之外，台灣在2020年在索馬利蘭設代表處等同於“大使館”，索馬利蘭也在台灣設代表處，這些關係發展各國很有印象。