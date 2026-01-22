台北車站無差別攻擊演習　蔣萬安視察

警察以電擊槍癱瘓歹徒實施逮捕。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月22日電（記者 莊亦軒）台北車站22日下午2時舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演習，中國國民黨籍台北市長蔣萬安視察演習。蔣萬安表示，今天是我們在1219事件後三階段維安演練的第二階段，上次是在市府附近，今天我們把規模擴大、情境變得更複雜，看到各位的表現，要給予非常大的肯定。



今天下午的演習重現去年1219無差別攻擊的逼真畫面，有歹徒拋擲汽油彈、煙霧彈，警察以電擊槍癱瘓歹徒，將其逮捕。



去年12月19日北市隨機攻擊事件，凶嫌張文在捷運北車和中山站周邊商圈丟擲煙霧彈外，更持刀攻擊路人，最終逃至誠品南西店頂樓墜樓輕生不治，總共造成4死11傷的慘劇，也讓外界關心未來該如何應對類似案件。



蔣萬安率副市長及相關局處首長、“交通部政務次長”伍勝園及司長張垂龍，以及台鐵總經理馮輝昇及相關主管到場參加。



為檢視台北車站特定區內各進駐單位針對各項災害或事件的因應具體作為，以及強化對災害及危安事件的應變能力，台北車站在22日下午2時，以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，並設定特定區內各場域發生危安事件為想定背景，以實地、實景、有想定、無腳本等演練方式，運用既有設施、設備及人員，演示各單位間的應處作為。



演習以台北車站特定區9大事業體（4鐵、4街、1微風）轄管場域為範圍，結合外援單位台北市政府消防局、警察局、衛生局、鐵路警察局、捷運警察隊等單位，進行災害及事件各體系間的聯合運作，整合轄內公、民營等各單位資源，發揮各機關及團體間聯繫功能，以減輕危害，確保特定區正常運作及民眾、旅客安全。