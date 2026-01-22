中評關注：對美開放殺傷力大　卓、鄭能選？

卓榮泰（右）與鄭麗君（左）。（中評社 資料照） 中評社台北1月23日電（記者 鄭羿菲）民進黨至今無法敲定2026台北市長選將，被點名的兩位，“行政院長”卓榮泰與藍白強硬對槓，“副院長”鄭麗君赴美談判遭藍白抨擊，且兩人都須承擔接下來台灣對美國開放市場的壓力。特別是民進黨台北市長選將，也將是北台灣選舉的母雞，卓、鄭真的會上場嗎？有待觀察。



2026台北市長選舉，中國國民黨籍台北市長蔣萬安將競選連任，而在藍白合作大方向下，台灣民眾黨應不會提名，民進黨目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取參選。賴清德至今還未確定點將，畢竟吳怡農並無選舉戰績，昔與英系走得近，被外界稱為“小英男孩”，並在去年11月批評“民進黨中央沒看清台北市選民結構，無意中已與社會大眾脫節”，得罪黨內。



觀察台北市選民結構，以及國民黨是蔣萬安拚連任，民進黨要贏很難，更大目的是擔任母雞，把市議員選舉拉上來，市長選舉不能輸得太難看。甚至選戰節奏打得好的話，也能與民進黨在中南部縣市提名人選“連結”，增加媒體曝光。



2022年台北市長選舉，蔣萬安以得票率42.29%勝選，陳時中31.93%，當年受柯文哲欽點的無黨籍黃珊珊25.14%。



2024大選中，賴清德得票率38.13%，侯友宜38.08%，柯文哲23.79%；台北市政黨票，國民黨得票率37.53%，民進黨33.38%，民眾黨21.83%。



簡而言之，台北市選民結構長久以來藍大於綠，而在藍白合大方向，及綠對藍白高度朝野鬥爭下，綠在2026台北市長選舉機會不大。也因為贏面小，黨內人士意願不高，被點名的綠委王世堅、吳思瑤都避之唯恐不急。未來不論是卓榮泰、鄭麗君要選 ，最後也都會是指定的模式，賴清德下令，不得不從。



不過，無論民進黨推卓榮泰還是鄭麗君，2人都面臨同樣的困境，也就是台美關稅談判政治上的好消息現在已講完了，但並未完全說清楚代價有哪些，包括美國長期重視的農產品進口、食品進口（基改食品、美豬美牛）、汽車關稅等是否列入談判條件？數周後要簽署“台美對等貿易協定”（ART）都將掀開，屆時與民生息息相關，將再度上演朝野政治攻防，卓、鄭2人都將被推上台檢視。