蔣萬安率演習人員為昨殉職消防員默哀

台北市長蔣萬安特別帶領現場所有參與演習人員，為英勇殉職的詹能傑默哀致敬。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月22日電（記者 莊亦軒）基隆市樂利三街“台北生活家”大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度衝入火場救援順利找到受困女子，並將自己的面罩脫下交給對方，自己卻因吸入濃煙，送醫搶救仍宣告不治。中國國民黨籍台北市長蔣萬安今日在台北車站演習結束後，特別帶領現場所有參與人員，為英勇殉職的詹能傑默哀致敬，並為目前仍在醫院搶救的消防弟兄集氣祈福。



為檢視台北車站特定區內各進駐單位針對各項災害或事件的因應具體作為，以及強化對災害及危安事件的應變能力，台北車站在22日下午2時，以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，並設定特定區內各場域發生危安事件為想定背景，以實地、實景、有想定、無腳本等演練方式，運用既有設施、設備及人員，演示各單位間的應處作為。



基隆市樂利三街“台北生活家”大型社區昨深夜發生火警，火勢自2樓竄出，濃煙迅速蔓延整棟大樓，造成31歲羅姓女子受困。基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度衝入火場救援順利找到受困女子，並將自己的面罩脫下交給對方，自己卻因吸入濃煙昏迷倒臥火場，約1小時後才被隊友發現，緊急送醫搶救仍宣告不治。



蔣萬安說，“在我開始講評之前，我想請各位跟我一起默哀。”為昨天在基隆火災現場奮不顧身，英勇殉職的詹仁傑隊長，表達最深沈的哀悼之意。我想對詹能傑隊長說，任務結束辛苦了。我們也希望大家一起為目前還在接受救治的所有消防弟兄，一起為他們集氣。