朝野協商718億元部分預算破局　送院會處理

新興計畫動支案舉行朝野黨團協商。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月22日電（記者 黃偕華）2026總預算案持續卡關，藍白日前聯手提出新台幣718億元新興計劃動支案，逕付二讀並交付朝野協商。藍白今天召集朝野黨團協商，由於民進黨團代表在發言後便離席，再加上多數列席“部會”代表均表達，盼“立院”審查總預算，立法行政的討論無法聚焦，會議主席、國民黨團書記長羅智強宣布全案保留，送院會處理。



在朝野黨團協商時，列席的各“部會”官員集體“念稿”，主持會議的國民黨團書記長羅智強多次重申，本次協商僅針對38項新興計劃是否具急迫性、是否支持先行同意動支進行討論，但多數“部會”代表發言時，仍反覆宣讀各“部會”尚未付委審查的總預算與審查總預算請求，藍白多次制止無效。



“立法院”朝野黨團今日就包含TPASS在內的新興計劃動支案進行朝野黨團協商，該案共計38項新興計劃、金額約718億元，本次協商由中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強與民眾黨團總召黃國昌聯席主持，國民黨團首席副書記長林沛祥、國民黨“立委”蘇清泉，民眾黨“立委”張啟楷等人出席；民進黨“立法院”黨團由幹事長鍾佳濱、“立委”陳培瑜代表發言。



“行政院”及所屬各“部會”則派出逾百名官員列席。各部門代表有“行政院”政務副秘書長阮昭雄、“財政部政務次長”阮清華、“內政部政務次長”董建宏、“國防部”副部長徐斯儉、“教育部政務次長”張廖萬堅、“衛生福利部部長”石崇良、“勞動部部長”洪申翰、“行政院”人事行政總處人事長蘇俊榮、故宮博物院院長蕭宗煌、核能安全委員會主任委員陳明真等人。



協商開始，由綠委鍾佳濱、陳培瑜先行發言。鍾佳濱表示，“中央政府”總預算”尚未完成“立法院”審議，總預算具有高度整體性與連動性，若僅針對其中部分新興計劃先行同意動支，恐影響整體預算結構與後續審查秩序。他強調，新興計劃動支案僅佔總預算的2%，要求盡速地將3兆零350億的總預算案交付審查，兩人發言結束就快速離開。

