郭正亮：若新北市藍白合　李四川必贏蘇巧慧

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北1月22日電／根據《TVBS民調中心》20日公布的新北市長選戰民調顯示，如果藍白合，中國國民黨籍台北市副市長李四川支持度47%大贏民進黨籍“立委”蘇巧慧的32%，雙方差距15個百分點。前“立委”郭正亮21日在政論節目指出，如果藍白整合成功，李四川必贏，因蘇巧慧真的不強。



郭正亮21日在政論節目《綠也掀桌》表示，如果藍白成功整合，李四川立刻會超過蘇巧慧。蘇巧慧真的不強，民進黨在新北市的市長候選人，從來沒有人考慮過蘇巧慧。在蔡英文時代，是前“立委”羅致政，結果自己出事；蘇系裡面，考慮的是“立委”吳秉叡、張宏陸，也不是蘇巧慧。到了賴清德時代，本來大家還在想民進黨前秘書長林右昌，也沒有想到蘇巧慧，沒有人認為蘇巧慧會當選。



被問到，蘇巧慧若這次輸了，下次還會是蘇巧慧嗎？新北還是看不到有顯著接班人選。郭正亮指出，因為蘇系有前“行政院長”蘇貞昌的威望在那邊，吳秉叡、張宏陸敢說他們要選嗎？論群眾造勢的能力和募款能力，吳秉叡、張宏陸都超過蘇巧慧。蘇巧慧通常都是做文藝、教育、社會福利類型，可是要當市長，建設、經濟、治安等這些力量就蠻重要的，比如張宏陸當過板橋市長，吳秉叡是法官出身。