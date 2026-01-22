花蓮藍營提名惹爭議　選將赴黨中央申訴

前花蓮市長葉耀輝與孫文學校總校長辦公室主任何啟聖（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨花蓮縣黨部昨天公布內參民調結果，並宣布將建請黨中央徵召吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，此舉讓另一位爭取提名的前花蓮市長葉耀輝以及被排除在協調人選之外的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖不滿，兩人今天下午前往中央黨部就縣黨部“提名作業疏失”提出申訴。



國民黨組發會派員出面受理申訴，雙邊溝通了近20分鐘後，葉耀輝和何啟聖表示，組發會人員強調會向上呈報此狀況，後續會再通知明確處理結果。



國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚任期將屆滿，花蓮縣黨部將吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝納入提名名單中，民進黨部分尚未有明確人選。國民黨花蓮黨部昨公布內參民調顯示游淑貞大勝40%，將建議黨中央徵召或提名。但此消息一出，引起葉耀輝強烈反彈，除痛批自己慘遭突襲，更質疑提名作業有疏失。



而何啟聖日前則表態參選花蓮縣長，但花蓮縣黨部以“黨籍及戶籍未在花蓮”為由未納入提名參考名單中，讓何也非常不滿。今天下午葉耀輝和何啟聖兩人一同前往國民黨中央黨部提出申訴。



葉耀輝和何啟聖會後受訪表示，這一次的縣長提名作業，原應是國民黨展現改革決心、回應社會期待的重要時刻，但令人遺憾的是，地方黨部在缺乏公開說明、缺乏一致標準、缺乏程序正義的情況下，倉促操作提名流程，甚至出現排除特定參選人的作法，嚴重背離民主政黨應有的基本原則。



兩人也批評國民黨花蓮縣“立委”傅崐萁在花蓮的政治影響力，早已不限於一屆或一職，而是深度滲透地方政治生態，形成排他、封閉、難以挑戰的結構，這樣的權力運作模式，不只傷害花蓮，也持續拖累國民黨的改革形象，更讓台灣民主蒙塵。



何啟聖強調，他們支持國民黨主席鄭麗文所說的要打破醬缸文化，才會相信這次花蓮的提名會在公平公開公正狀況下進行，所以要求黨中央正視花蓮縣黨部提名程序的正當性爭議，立即回歸民主機制，以制度服人，而非以權勢壓人，以民意決定人選，而非以派系決定命運。



葉耀輝則表示，去年9月縣黨部主委盧新榮曾說今年5月才會辦初選，但這個月8日縣黨部只傳一通簡訊，就要他到縣黨部的委員會陳述參選理念，13日馬上就說要做全民調，讓他覺得遭到突襲。



葉耀輝說，他當時要求一定要辦3場電視政見發表會，進行言詞辯論，且時間最好在5月，也可以提前到4月，但盧新榮說馬上要辦民調，他要求不要把他名字放進去，把他當墊腳石，沒想到13日才談過，15日就做民調，讓他又被突襲一次，無法接受這樣的協調方式