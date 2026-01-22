第二度無差別攻擊演習　蔣萬安：做萬全準備

台北市長蔣萬安視察台北車站高強度無差別攻擊危安實兵演習。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月22日電（記者 莊亦軒）台北市去年發生1219隨機攻擊案後，台北市政府22日下午2時在台北車站舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演習。中國國民黨籍台北市長蔣萬安在演習結束後，向參與演習人員表示，“勿恃敵之不來，恃吾有以待之”我們不希望任何危險發生，但我們要做好萬全的準備。



台北市1219隨機攻擊案後，台北市府今天舉行第二場高強度無差別攻擊演習，第一場是在去年12月底跨年活動前夕，在市府附近捷運站體。



為檢視台北車站特定區內各進駐單位針對各項災害或事件的因應具體作為，以及強化對災害及危安事件的應變能力，台北車站在22日下午2時，以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，並設定台鐵、高鐵、北捷、機捷4個台北地下街區、微風，各場域發生危安事件為想定背景，以實地、實景、有想定、無腳本等演練方式，運用既有設施、設備及人員，演示各單位間的應處作為。



蔣萬安表示，我們透過演練就是希望當突發事件發生時，不慌張沉著應對。第一，料敵從寬，禦敵從嚴。我們不疏漏任何一個環節，不能輕忽任何一件小事。第二，“勿恃敵之不來，恃吾有以待之”我們不希望任何危險發生，但我們要做好萬全的準備。第三要感謝所有籌辦這次維安演練的同仁，把各種情境想定做非常全面的規劃。不只是煙霧彈、汽油彈，甚至是爆裂物如何應處，都在今天的演練中做了操演。



演習情境分為四階段，第一階段有四名男子在台鐵第三月台投擲煙霧彈，引發民眾恐慌。主要驗證聯防中心各單位通報、進駐、任務分工。第二階段是三名歹徒逃至B3三鐵共構區，分散投擲汽油彈、煙霧彈，持刀攻擊民眾。各單位啟動自衛編組執行人潮疏導、場域管制及防止旅客進入大廳與出閘。第三階段是聯防監控，最後一名歹徒逃竄至中山、台北地下街，以優勢警力壓制逮捕。第四階段是設立指揮所及大量傷患指揮站。

