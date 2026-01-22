陸發布赴台旅遊合約　陸委會：小兩會溝通

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月22日電（記者 鄭羿菲）兩岸觀光至今仍未開放，大陸文旅部近日發布“赴台灣地區旅遊合約範本”。陸委會副主委梁文傑22日表示，應是對方例行公事，看起來沒特殊意義，但仍肯定對方並沒有不想推動觀光團來台。至於恢復兩岸觀光，還是希望對方能回覆海基會信函，確保兩岸旅遊安全品質、穩定性與公平性，我們仍希望兩岸交流能繼續維持。



陸委會22日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑說，我們還是希望說對方能夠回覆海基會的信函，由觀光小兩會先進行溝通，確保兩岸旅遊安全品質、穩定性與公平性。我們還是希望兩岸交流能夠繼續維持下去，兩岸觀光能夠重新開放，再次呼籲，對岸能夠回覆對於協商的要求。兩岸互動就是打乒乓球，我們打過去，對方不接球，球就打不下去了。



媒體問及，大陸統計，2025年兩岸人員往來比2024年大幅增長104.45萬人次，達544.95萬人次，陸委會是否有更進一步研議推動兩岸觀光政策？



梁文傑指出，我們與對方的統計數據會有些不同，我們這邊統計的是台灣人直接到大陸的人數，他們統計的是從台灣、香港、澳門、日本、新加坡、東南亞、美國等到大陸的台灣人，因此他們統計數據會比我們多。以2025年為例，他們統計的數據比我們多了166萬人次左右。

