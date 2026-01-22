新竹市府發紅包　高虹安送春聯拜早年

新竹市長高虹安22日出席租稅宣導活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月22日電（記者 盧誠輝）新竹市政府普發新台幣5千元振興經濟消費金，將在24日開始實體發放，而原本就已有透過農會或郵局領取重陽敬老禮金的長輩，或由新竹市政府保護安置的兒童與少年，5千元已於21日入帳。新竹市長高虹安22日出席租稅宣導活動時，也開心向市民拜早年送春聯，希望市府提早發紅包能讓市民過好年。



高虹安22日出席“2026馬上幸福送春聯租稅宣導活動”，包括中國國民黨籍新竹市議員徐美惠、台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋和新竹市稅務局長蘇蔚芳等人都到場出席。



高虹安表示，市府透過結合書法藝術與租稅宣導，讓政策宣導走入市民日常生活，也讓大家在春節前夕感受傳統文化的溫度。她祝福市民新的一年平安順心、闔家幸福，“馬上幸福”迎接嶄新的一年。



高虹安指出，2026年新竹市振興經濟消費金將於24日起發放，全市共設置361個發放所，請市民依公告地點前往領取，也歡迎大家多加利用“新竹通APP”申請匯款入帳，不僅快速便利，還可獲得加碼百元優惠。高虹安也鼓勵市民在採買年貨時多加利用手機條碼儲存雲端發票，不僅免去保存紙本發票的不便，還能自動兌獎並捐贈發票做公益。



新竹市稅務局長蘇蔚芳表示，名師揮毫送春聯活動深受市民喜愛，今年已邁入第22年。今日現場12位書法名家以蒼勁有力的筆法書寫春聯，為市民送上新春祝福，民眾亦可將自己的新年心願或祝賀詞句，請書法家揮毫寫成專屬春聯或紅包袋，並有機會將限量春聯掛軸帶回家。