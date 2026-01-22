會期僅剩7天　民進黨籲儘速排審總預算

民進黨發言人韓瑩。（中評社 資料照） 中評社台北1月22日電／“立法院”本會期僅剩最後7個工作天，今年度政府總預算仍卡關未審。對此，民進黨發言人韓瑩今天指出，“行政院長”卓榮泰已明確表態，願在“國會”公開說明、接受“立院”監督，唯一目標就是讓總預算儘速排審，但中國國民黨與台灣民眾黨選擇持續拖延，操作政治口水、虛耗台灣整體發展。她並說，只要儘速排審總預算，各部會赴委員會備詢，正是在野黨要求的辯論。



韓瑩表示，藍白高喊電視辯論，實際上只是刻意轉移不審總預算的焦點。她說，依照法定程序，“立法院”針對預算內容進行審查，而“行政院長”在“立法院”進行報告、接受監督，各部會的首長，也會在各個委員會報告、備詢，“這不就是全程直播、公開透明的公共辯論嗎？”



韓瑩指出，在野黨先全面杯葛總預算，等到社會關注升高、民眾反彈聲音出現，才迫於民意規劃排審，然而面對總額3兆350億元的“中央政府”總預算，竟然只處理其中的2.4%。她質疑，藍白難道是認為“國防”、交通建設，或其他社會福利不重要嗎？



韓瑩強調，只要儘速排審總預算，“行政院長”就可到“國會”進行報告，各部會也會赴委員會備詢，全程直播、公開透明，這正是在野黨要求的辯論，也是回到審查預算的正軌。