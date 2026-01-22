黃敏惠點交近16億現鈔　嘉義市週末普發6千

黃敏惠22日前往臺灣銀行嘉義分行，點交約15.8億元新台幣現鈔，鈔票如厚厚“錢牆”。（嘉義市政府提供） 中評社嘉義1月22日電／嘉義市政府將於24日、25日加碼普發每名市民新台幣6000元現金，以及65歲以上長輩加碼每人1000元春節禮金，中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠今天至台灣銀行嘉義分行點交約15.8億元現鈔。



黃敏惠透過新聞稿表示，嘉義市連續15年未舉債，公共債務連續7年維持零負債，並在秉持撙節支出、善用歲計盈餘、不舉債、不排擠原有年度預算原則下發放現金。



黃敏惠指出，市府將普發現金6000元送到每一名市民手中，這不只是紓困，更是帶動地方經濟、協助在地產業復甦與升級轉型的重要動力，讓嘉義市持續向前邁進。



黃敏惠說，今年同時也加碼發放65歲以上長輩每人1000元春節禮金，讓長輩安心過年。她呼籲市民支持在地消費，將資源留在嘉義市，帶動商圈、夜市與在地產業活絡，共同為城市注入更多前進動能。



黃敏惠今天感謝台灣銀行提供良好場地，在安全第一前提下完成點鈔與交付作業，市警局出動警力全程戒護，以及每一名投入發放工作的市府員工。



黃敏惠提醒市民，市府這次普發現金設置136處發放所，讓市民就近領取：



第一階段24、25日，上午8時30分至下午4時，市民依通知單指定時間地點，攜帶身分證正本及印章前往領取。



第二階段為補領，30、31日及2月6、7日，上午9時至中午12時、下午2時至5時，到戶籍地所屬聯合里辦公處辦理。



第三階段提供匯款申請，3月2日至3月15日可採線上或紙本方式向市府申請，款項將於4月30日前撥入指定帳戶，逾期未領取或未申請者，視同放棄。