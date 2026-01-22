喊話賴盼整合　陳亭妃：我的腰比誰都軟　

陳亭妃22日一早隨即展開“鐵馬妃妃part2””感謝支持者。(照:陳亭妃臉書) 中評社台北1月22日電／民進黨“立委”陳亭妃取得台南市長黨提名，面對黨內整合餘波盪漾，她今天受訪提到，人心是肉做的，她會低調、謙卑傾聽，“陳亭妃的腰比誰都軟，我可以傾聽人民聲音，一樣會傾聽黨內聲音”。她說，賴清德主席幫她披上彩帶並高喊凍蒜，已說明一切，黨一定要團結，她想的是贏得2026奠下穩定基礎，讓2028賴清德贏過2024賴清德在台南得票率。



陳亭妃21日獲民進黨提名參選，22日一早隨即展開“鐵馬妃妃part2”，從白河崁頂福安宮出發，下午參與南美館“恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結”展覽開幕前受訪時提到，今天心情跟之前鐵馬行大不同，之前是拜託大家支持民調，“但內心茫茫渺渺”，不知誰會接到電話，但今天很踏實，也請託鄉親11月28日票票入匭，支持台南第一個女市長。



根據《中時新聞網》報導，被問到賴清德幫她披彩帶的感覺為何，她說，賴主席幫她披上彩帶並高喊凍蒜，這已經說明了一切，黨一定要團結，賴主席已經做了最好示範，其他人應該會依照他的方向繼續邁進。



她也重申，她未來就是“公共財”，對大家都會一視同仁，她也會把餅做大，力求贏得2026市長選舉及民進黨議員全壘打。



陳亭妃也說，她在初選階段拍影片曾說過“人心是肉做的”，她會用最低調、謙卑的態度傾聽，“我可以傾聽人民的聲音，一樣會傾聽黨內聲音”，這完全沒有任何衝突，我們要想的是如何贏得2026，奠下穩定基礎，目標是讓2028賴清德贏過2024賴清德在台南得票率。