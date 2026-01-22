綠軍台南瀕分裂　羅旺哲：賴系輸不起

綠委陳亭妃。（中評社 資料照） 中評社台北1月22日電／民進黨台南市長初選勝出的“立委”陳亭妃20日拜會民進黨籍台南市議長邱莉莉時，沒簽署“挺憲派”議員提出的3點協議“2026民進黨勝選共同聲明”，被解讀為整合困難。媒體人羅旺哲22日在政論節目指出，協議中寫“大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選”，就是要讓陳沒有任何權力，也能看出賴系輸不起。



羅旺哲22日在政論節目《新聞大白話》中指出，陳亭妃20日拜會“挺憲派”的台南市議長邱莉莉，卻像走錯教室般，氣氛實在很奇怪，在場的人看陳的眼神，都像要把她吃了一樣，同為民進黨，為何要搞成這樣？



針對台南“挺憲派”議員要求陳亭妃簽署的協議中，其中一點寫道“大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選”，羅旺哲對此表示，此舉是要讓陳沒有任何權力，從種種舉動會讓外界認為賴系輸不起，也會給謝龍介一個著力點，因民進黨在台南不是這麼團結，謝龍介有機會一搏。



另外，羅旺哲也特別提到，民進黨21日舉行中執會提名嘉義縣蔡易餘、台南市陳亭妃、高雄市賴瑞隆參選縣市長，但3人發言時，卻衹有賴瑞隆有罵未來的對手柯志恩，顯然有點小家子氣。羅旺哲強調，賴在危機處理上不像傳統民進黨這麼有條理，未來面對美濃大峽谷、柏油山等問題時，若持續用這種態度，民進黨在高雄會非常危險。