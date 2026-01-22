金門水頭港大型旅客服務中心勇奪金質獎

水頭港大型旅客服務中心位於金門水頭港內港區南岸，為4層樓鋼構建築，面積約3萬6千平方公尺。（金門縣政府提供） 中評社金門1月22日電／“行政院”公共工程委員會21日舉行第25屆公共工程金質獎頒獎典禮，即將於2月3日試營運的金門縣“水頭港大型旅客服務中心”新建工程，榮獲“公共工程品質優良獎”建築類佳作，顯現該工程品質、施工管理、整體規畫及執行成效等面向，深獲評審委員肯定。



金門縣政府指出，水頭港大型旅客服務中心座落於水頭港內港區南岸，建築為4層樓鋼構，總樓地板面積約36000平方公尺，1樓為入境層、3樓為出境層，透過完善的旅客動線分流，提供寬敞明亮且高效率的通關服務空間，大幅提升航廈服務水準，並帶動地區產業及觀光發展。同時配合“中央”推動“郵輪直靠”政策停泊國際萬噸級郵輪，新增S4、S5碼頭岸際廊道設施，使金門港具備接軌國際，為地方觀光與產業發展注入新動能。



縣府強調，該工程除著重建築機能與服務品質外，亦高度重視工程管理與施工安全，施工期間即曾榮獲“勞動部”2024年“第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎”肯定，並於此次再獲公共工程金質獎，展現該案在安全、品質與工程治理面向之整體成果。施工團隊於工程執行過程中，導入BIM整合管理、智慧工地及多項科技監控措施，兼顧施工效率、作業安全與工程品質，建立公共工程良好示範。



縣府表示，該案能連續獲得金安獎及金質獎等專業獎項肯定，實有賴專案管理、設計監造及施工團隊通力合作、各司其職，共同克服離島施工、人力調度及物料運輸等挑戰，確保工程如期如質完成。未來將持續秉持精進工程品質與安全管理之精神，推動優質港埠建設，打造友善、安全且永續的旅運環境，促進金門地區的觀光發展，穩健邁向國際及嶄新的港埠新里程。