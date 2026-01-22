藍白裂痕元凶？藍委許宇甄：互動良好

中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強與首席副書記長許宇甄。(中評社 黃偕華攝) 中評社台北1月22日電（記者 黃偕華）台灣民眾黨上周提出的“不在籍投票法草案”與中國國民黨協商未果，有媒體解讀，藍白合出現裂痕，並認為中國民“立法院”黨團首席副書記長許宇甄的發言是主要原因。對此，許宇甄回應，他跟民眾黨委員的互動沒有問題，並強調“我們一直都有很好的互動”。



民眾黨“立院”黨團上周為“不在籍投票法草案”召開協商，力拚推動移轉投票。但中國國民黨團首席副書記長許宇甄指“現階段社會共識不足”，導致協商不成立，藍白罕見公開不同調。據悉，藍營不支持移轉投票，民眾黨也不挺藍欲修的黨產條例。



對此國民黨團書記長羅智強表示，國民黨跟民眾黨對於法案都會有很多的溝通，跟一切的相互討論，有共識有想法之後，如果要繼續推動法案的話會再跟大家說明。



許宇甄指出，對於“不在籍投票法草案”現在並沒有說不同意，只是覺得應該更加廣泛的採納大家的意見之後，再進行討論。她強調，這對藍白的合作沒有影響。對於民眾黨是否會支持黨產條例？她說，現在還在尋求共識的階段，會積極跟民眾黨溝通，讓白營清楚推這個法案的用意。



對於與民眾黨“立委”的互動是否良好，許宇甄連說“當然啊！當然！”，並補充說“我們一直都有很好的互動”。

