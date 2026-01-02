屏東市萬年溪點燈　周春米開箱示範擺拍

屏東市萬年溪燈區今年主燈“騰光”，以駿馬躍出水面的瞬間為靈感。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東1月23日電（記者 蔣繼平）農曆春節將到來，屏東市萬年溪燈區今年主燈以駿馬躍出水面的瞬間為靈感，並帶來定時的燈光秀演出，給足觀眾聲光觀賞樂趣。民進黨籍屏東縣長周春米22日晚間帶媒體開箱，她近看才發現頭頂有角，原來是“獨角獸”造型，同時邀請大家一起來拍照打卡。



屏東市萬年溪燈區今年以“光馳萬年”為主題，沿著萬年溪規劃9組燈飾與營造整體光環境，巧妙融合萬年溪的自然生態與在地文化意象。主燈“騰光”以駿馬躍出水面的瞬間為靈感，聲光交織的演繹，吸引不少民眾駐足欣賞。



2026屏東燈節“萬年溪燈區”將自1月23日至3月8日，每日17時30分至22時亮燈。萬年溪燈區串聯成一條象徵“起步、努力、收成、圓滿”的光影軸線，訴說著屏東不息的生命力，並映照城市持續前行、邁向未來的願景。



根據介紹，主燈“騰光”呈現生命甦醒、能量迸發的動人時刻；“滋養”與“舞光”象徵萬年溪沿岸孕育的生態力量；“果時”與“甜夢”代表隨時間累積而成的豐收成果，及對未來的美好想像與期待。



屏東市，舊稱“阿猴”、“阿緱”、“阿猴城”，位於屏東縣西方偏北，屏東縣政府位於此，鄰近高雄市，是高屏生活圈一部分。屏東市面積約為65．0670平方公里，2025年底統計人口約有19．1萬人。