劉瑞華：台灣對美投資很難在3年內兌現

新竹清華大學榮譽教授劉瑞華。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月23日電（記者 盧誠輝）台美關稅談判底定，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前強調，目標是在美國總統特朗普任內，將台灣半導體供應鏈產能40％轉移至美國。新竹清華大學榮譽教授劉瑞華接受中評社訪問表示，台對美投資承諾很難在特朗普剩餘3年任內兌現，因為不確定性太大，但這種不確定性將會持續傷害台灣產業。



美台15日達成貿易協議，確立台灣對美關稅由20％降至15％且不疊加，與日韓享同等待遇。台灣承諾投資美國至少5000億美元，包含2500億美元直接投資與2500億美元信用保證，主要投入半導體、人工智慧、能源等產業。美國商務部長盧特尼克受訪表示，台灣需在特朗普2029年1月卸任前將4成半導體產能移到美國。



劉瑞華指出，台積電過去在美國前總統拜登任內承諾投資的650億美元到目前為止都還沒完全兌現，去年台積電又承諾特朗普政府要再加碼投資1000億美元，現在政府又承諾要再投資2500億美元，但晶圓廠設廠都有既定的時程與步驟，所以這2500億美元的投資承諾，根本就無法在特朗普剩下3年內兌現。



他強調，投資最怕的就是不確定性，但“行政院”卻沒有把話說清楚，連究竟是5000億美元或2500億美元的說法都跟美國兜不攏，投資的細項、地點與時程也都不知道，這種不確定性將會影響到台灣整個半導體產業的未來布局，也會持續傷害台灣產業的未來發展。



劉瑞華，美國聖路易華盛頓大學經濟學博士，1990年起在新竹清華大學經濟系教書，2025年退休，曾任該校經濟系主任，專長在經濟史、制度經濟學，也曾擔任中國時報《開卷》書評小組成員，寫過報紙專欄、書評與書籍導讀，現為新竹清華大學榮譽教授。



劉瑞華提到，盧特尼克日前受訪時有談到一個細節是“行政院”所沒有提到的，就是所謂的2500億美元投資，有包括台積電董事長魏哲家去年3月到白宮和特朗普一起開記者會所宣布加碼投資1000億美元擴廠的金額，也就是說，未來台積電必須再到美國投資1500億美元。