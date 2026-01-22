中評關注：柯志恩再戰高雄　綠有防斬殺壓力

2026高雄市長選戰由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，正面交鋒已展開。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月23日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選戰由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，22日兩人跑宮廟行程不期而遇，代表開始展開正面交鋒。藍、綠情境不一樣，柯志恩2022已選過一次，將以至少4成支持度向上爭取，較有底氣，這也變成一條“斬殺線”，將是賴瑞隆的壓力來源，沒有樂觀本錢。



“斬殺線”一詞來自遊戲術語，指對手玩家狀態跌至可被一擊秒殺的臨界值。該詞近期被頻繁使用，成為一種網路用語，隱喻為一道致命門檻。



先翻開歷史數據，2022年的高雄市長選舉，代表民進黨的陳其邁拿下76萬6147票，佔58.1%；代表國民黨的柯志恩則是拿下52萬9607票，佔40.15%。柯志恩2022年是臨危受命到高雄參選，選後沒有離開高雄並持續耕耘，再度挑戰高雄市長選票應有所增長。



柯志恩的底氣來源，第一是本身並沒有負面新聞；第二是遇到陳其邁任期屆滿將卸任，綠營執政縣市遇到交棒，一向是藍營的最佳機會；第三是經過4年留在高雄經營，並沒有離開，大幅增加信任感，對於罷韓情緒的影響可降到最低。



但柯志恩要克服的難題，第一找回藍營的溫度、凝聚久未熱絡的團體與組織；第二增加自身政治魅力與親切感，深入基層，南台灣吃這一套；第三是增進敵我意識，別再期待君子之爭，要甩掉溫良恭儉讓，如她自己所說“不能再當善良的淑女”。



柯志恩再次挑戰高雄市長，保有四成支持率並往上增加，這點應該是肯定的。只要選戰沒有表現荒腔走板，或是出大紕漏，基本發揮應該是看好不看壞，但是要說能夠增加多少選票，反超關鍵還是爭取在中間選民的支持，但韓流再現可遇不可求。

