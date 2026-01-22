楊世光：台灣經濟有一種說不出來的蕭條感

前新黨秘書長、財經節目主持人楊世光接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月23日電（記者 張嘉文）台北股市在動盪中持續走高，前新黨秘書長、財經節目主持人楊世光向中評社表示，當前台灣經濟有一種“說不出來的蕭條感”，表面上的經濟數據並未惡化，股市也一片熱，造成這樣的原因是金融市場的結構性扭曲，正逐步侵蝕實體經濟與社會財富分配，此影響恐怕將在未來幾年持續放大。



楊世光說，當金融市場失去正常定價功能，經濟表面繁榮與民眾實際感受出現落差，這種“說不出來的蕭條感”，正是台灣當前最值得正視的警訊。



楊世光畢業於廣州中山大學金融系、台灣大學管理學院碩士，曾任新黨秘書長，2020年曾代表新黨參與大選，後因連署未過關而中斷參選。楊世光現在在Youtube開設網路財經節目，評論財經議題。



台北股市1月22日創下歷史新高，加權指數盤中最高觸及31890.62點，收盤收在31746.08點，上漲近500點，歷經對美關稅定案，半導體產業可能大幅外移到美國，加上之前大陸圍台軍演等，都未影響台股持續走高的趨勢。



楊世光接受中評社訪問時對此分析說，近期即便美國期貨電子盤出現大幅下跌，台北股市卻往往能開低走高，這種現象與基本面脫節，與市場籌碼結構有關。他提到，台灣已出現類似30年前“貪婪之島”的狀況，大量被動式ETF資金長期停泊市場，使籌碼被高度鎖定，價格不再反映企業真實經營狀況。



除ETF外，另一股關鍵力量來自量化交易資金，楊世光說，過去半年，不僅美系外資，包括許多印度裔外資量化基金也大量進入台北股市。這些資金擅長高頻與量化交易，對短期價格形成強烈干擾。去年第一季末，台灣期貨市場主要交易商市占出現異常洗牌，長期居於龍頭地位的元大期貨，市占率竟落後於凱基期貨，背後正是大型量化資金轉向所致。

