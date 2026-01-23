AIT挺1.25兆軍購　賴當局籲藍白速審

府發言人郭雅慧。（照片：郭雅慧臉書） 中評社台北1月23日電／美國在台協會（AIT）處長谷立言22日在台軍方智庫“國防安全研究院”22日舉辦的座談會中表示，“自由不是免費”，並重申“國防”特別預算的重要性。對此，“總統府”22日晚間表示，面對現在區域安全情勢，台灣位於第一島鏈關鍵節點上，自然也應該要更負起責任。呼籲“立法院”盡速讓“國防”特別條例進行審查，讓總預算付委。



賴清德日前提出8年投入新台幣1.25兆元“國防”特別預算，該項預算的特別條例在“立法院”已遭在野黨8度封殺。谷立言昨日也特別提到，賴清德承諾2030年的“國防”預算將達到GDP的5%，以及新台幣1.25兆元軍購特別預算來實現目標，台灣正在進行更明智的“國防”支出。



對此，府發言人郭雅慧表示，非常感謝谷立言處長對強化台灣自我防衛能力的關心與努力。面對現在區域安全情勢，各國不分朝野共同努力都在強化自我防衛能力，而台灣位於第一島鏈關鍵節點上，自然也應該要更負起責任。



郭雅慧也呼籲“立法院”要把握時間，因為這個會期只剩下7、8天，盼能夠儘速讓“國防”特別條例進行審查，讓總預算付委。“我們希望國家前進、不要內耗，共同來守護民主制度”。