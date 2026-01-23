鈕則勳析藍軍總預算攻防　或可殺出一條血路

針對2026年度政府總預算案審查，學者鈕則勳在臉書發文提出看法。(照:鈕則勳臉書) 中評社台北1月23日電／今年度政府總預算案審查，在“立法院”繼續卡關，中國國民黨與台灣民眾黨“立院”黨團提案TPASS等718億元新興計劃預算先行動支，22日朝野協商，民進黨團重申不該只放2%，放生98%總預算。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳表示，藍軍將戰場轉至“立院”總預算攻防，並拉高對決態勢，這“回馬槍”的系列操作，有反守為攻的戰略考量，在現階段的政治氛圍中，未必不能幫藍軍殺出一條血路。



鈕則勳22日在臉書發文指出，藍軍日前將38項新增計劃、約718億元預算先行逕付二讀並交付朝野協商，且國民黨團想要力拚本會期闖關！此戰術就是貫徹國民黨想將新興民生計劃預算先行動支的宣示，藉以來呼應民意需求，即便綠營稱“總預算不是自助餐”、“不要挑三揀四”想進行反制，但藍軍仍藉“立院”優勢持續推動，至少能在議題攻防上爭取主導性，就算協商破局，或綠營仍堅持全部預算放行，藍營也能累積相罵本，並將責任順勢推給綠營。



鈕則勳表示，若“立院”通過此公決案，即使得到下個會期，藍營更能將球丟給“行政院”，“行政院”便會面臨是否會執行，還是聲請“釋憲”的兩難，若是“行政院”不執行或又聲請“釋憲”，即便有其說法，但藍軍都能反手操作訴諸民意，也能將“不顧民生”的標籤貼在綠營身上，而有機會使得綠營進退兩難、疲於因應。



鈕則勳也指出，藍營針對總預算，也回應“閣揆”卓榮泰的辯論邀約，將其擴大成“電視辯論”並豐富其戰術內容，以“國民黨團三長對“政院”三長”三場辯論，一方面拉高姿態，另方面欲型塑捉對廝殺的態勢，特別是其中“羅智強對鄭麗君”，更有想挫綠營一直操作“關稅大成功、鄭麗君戰台北”的氣勢，確實有謀略意涵。



鈕則勳點出，藍軍也知綠營近期一直以系列操作來渲染並建構對等關稅降至15%是大成功的社會氛圍，想作一反制，故將戰場轉至“立院”總預算攻防並拉高對決態勢；除了能藉以轉移綠營“關稅大成功”的焦點外，同時藍軍某程度也想藉總預算攻防來搭配對“總統”賴清德的彈劾案，甚至補其氣勢的不足，這“回馬槍”的系列操作，不僅能強化黨團底氣外，也有反守為攻的戰略考量，在現階段的政治氛圍中，未必不能幫藍軍殺出一條血路。