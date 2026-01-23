“中選會”委員被提名人拜會民眾黨團氣氛尷尬

張惇涵率7位“中選會”委員被提名人拜會民眾黨團。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月23日電（記者 鄭羿菲）“行政院秘書長”張惇涵23日率7位“中選會”委員被提名人拜會台灣民眾黨“立法院”黨團，其中包括與民眾黨有交情的“中選會主委”被提名人、台灣民意基金會董事長游盈隆。雖然民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌與張惇涵、游盈隆等人會面時熱切握手互動，但對話過程卻夾槍帶棒，朝野氛圍並未因此緩和。



黃國昌說，民眾黨對人事同意權的行使一本初衷，會以理性態度審查，但他要拜託所有被提名人，黨團發函的問卷盡快繳回，這些書面資料及早回來，就能讓“立委”有充分時間閱讀，對“國會”審查程序會有幫助。雖然2月6名民眾黨籍“立委”將進行換血，但此次問卷繳回審查的紀錄，就會直接決定人事同意權的投票意見。



張惇涵致詞時則報告三件事，一、介紹7位被提名人。二、匯集全台22縣市選委會對不在籍投票、公投綁大選給的意見，提供給民眾黨團參考。三、距離九合一選舉不到10個月，誠摯呼籲朝野就未來人事同意權的審查盡快通過。



不過，張惇涵也特別點名，黃國昌想要選新北市，新北市選委會對不在籍投票、公投綁大選的意見是“有很大的困難”、年底地方選舉至少有20名“立委”要參選縣市長，包含黃國昌、民眾黨團副總召張啟楷。



黃國昌也意有所指地重提，這次“中選會”委員提名延宕超過3個月，卓榮泰違反法律義務，該提名沒提名，不過卓榮泰也向社會大眾表達歉意了，這頁就翻過去不用再提。

