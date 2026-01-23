美方施壓挺軍購　藍委：賴應赴“立院”說明

國民黨團書記長羅智強接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月23日電（記者 俞敦平）美國在台協會處長谷立言22日在台軍方智庫“國防安全研究院”座談會演說時指出，“自由非平白得來”表達美方挺新台幣1.25兆軍購的立場，呼籲台灣在防務上承擔更多責任。對此，中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強與“立委”賴士葆今日受訪時表示，國民黨並不反對強化防務，但面對高達1.25兆元的特別預算，賴清德有義務兌現競選承諾，親自赴“立法院”進行“國情報告”並接受質詢。



此外，國民黨“立委”更質疑，美方軍售長期“重量不重質”，積欠的武器遲未交付，卻不斷要求加碼，宛如索取保護費；同時指出軍隊編現比僅八成，有武器沒人操作才是真正的防務安全危機。



美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言22日出席“國防安全研究院”座談會時強調，美國致力於在第一島鏈拒止侵略，但也表示“自由並非平白得來”，美國無法獨自承擔重擔。他肯定“賴政府”提出的1.25兆元軍購特別預算目標。此番言論被外界解讀為美方對台“國防”支出對在野黨的具體施壓，尤其在特朗普執政下強調盟友分擔軍費的情況下，這筆鉅額預算的合理性與戰略效益，成為朝野攻防的焦點。

