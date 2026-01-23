賴暗示藍介入台南初選　謝龍介嗆甩鍋

藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 媒體到現場採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月23日電（記者 俞敦平）賴清德日前在民進黨中執會上對台南市長初選中國國民黨是否介入表示“他心中非常清楚”，對此將代表國民黨出戰2026台南市長選戰的“立委”謝龍介今日受訪時語帶玄機的回應：“賴清德很清楚，我也心裡有數。”對於介選疑雲，謝龍介坦言“事實上確實曾有”，但他早已多次公開呼籲黨內公職絕對不要介入對手初選。他強調，民進黨內部廝殺兩年“刀刀見骨”，如今整合不力才想甩鍋，國民黨早已定於一尊，目標是用四年時間把台南“打掃乾淨”。



民進黨20日正式提名綠委陳亭妃參選台南市長，雖然賴清德在會後與其牽手高呼凍蒜，但黨內派系角力並未止歇。據轉述，中執委黃守達在會中質疑初選民調異常，指出謝龍介在對戰不同綠營人選時，支持度竟出現約一成的落差，懷疑有藍白陣營“策略性灌票”。對此，出身台南的賴清德當場裁示，對於是否存在外力介入，“他心中非常清楚”，這番話被解讀為對初選結果仍有保留，也讓藍白介選疑雲成為選後焦點。



針對賴清德“心中有數”的說法，謝龍介今日受訪時反擊，指出賴清德清楚國民黨有無介入，“我個人也很清楚”。他進一步坦承，在長達兩年的初選過程中，“事實上之前有（介入），確實也有”，正因為觀察到這些現象，他才多次公開呼籲國民黨的公職與黨職人員，“絕對不要介入民進黨的初選”。謝龍介認為，民進黨為了勝出，不惜將對手抹黑為黑金、品行不端，殺到“刀刀見骨”，如今若仍無法整合，不應再轉移焦點掩蓋事實。



謝龍介指出，台南市民進黨執政三十三年，如今卻失去了過往的光榮感，綠營派系爭的是個人利益與地盤，早已偏離市民福祉。他強調，面對對手陣營的分裂，國民黨不會見獵心喜，而是早已做好準備。為了展現團結氣勢，他將與“立法院長”韓國瑜、台北市長蔣萬安聯名發送春聯，並向市民喊話“三十三年沒改變，換人做看覓”，承諾若當選將用四年時間把台南徹底打掃乾淨，還給市民一個乾淨的城市。