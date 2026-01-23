真堅定！王世堅挺陳亭妃將赴台南合體發春聯

綠委王世堅信守承諾，將於31日下午赴台南與陳亭妃合體發春聯。（中評社 張穎齊攝） 王世堅與陳亭妃發送春聯，主題為“一馬當堅”對上“一馬當先”。（中評社 張穎齊攝） 綠委王世堅與陳亭妃。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月23日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”陳亭妃雖取得台南市長提名，新潮流系仍有雜音。陳亭妃23日強調，綠委王世堅信守承諾，將於31日下午赴台南與她合體發春聯，象徵對台南選戰的力挺。



王世堅則表示，2026年台南市長選戰對民進黨而言極為關鍵，陳亭妃在初選勝出後，就是這場選戰的主角。無論是在初選過程、先前下鄉發送春聯，或未來若再受邀南下協助，他都只是配角，全力襯托主角。



民進黨“立委”陳亭妃“國會”辦公室23日舉行採訪說明會，宣布綠委王世堅將於1月31日下午2時40分，在台南永康永福城湖滿福廣場，與她合體發送春聯，主題為“一馬當堅”對上“一馬當先”。王世堅兌現初選期間對台南支持者的承諾來發春聯，也為台南市長選戰暖身。



針對是否有台南市議員陪同發送春聯？陳亭妃回應，台南過去沒有這樣的案例，現在也不會有。議員各自有既定行程與基層服務安排，不會出現集體陪同發春聯的畫面。她表示，近期正值尾牙與各式地方活動密集期，特別感謝王世堅願意在繁忙行程中南下力挺。

