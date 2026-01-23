藍委推動成立與中東“國會議員”友好協會

台灣與中東地區“國會議員”友好協會舉行成立大會，多位政府官員及委員到場出席。（照片：馬文君辦公室提供） 中評社台北1月23日電（記者 黃偕華）由中國國民黨籍“立法委員”馬文君發起成立的台灣與中東地區“國會議員”友好協會23日於“立法院”舉行成立大會。台“外交部政務次長”吳志中、“僑務委員會”副委員長李姸慧、“立法院”副秘書長張裕榮及多位“立委”出席，共同見證台灣深化中東地區“國會”外交的重要里程碑。



馬文君致詞表示，中東地區是人類文明的重要發源地，也是連結亞、歐、非三洲的關鍵樞紐，在國際政治、能源安全、區域穩定與全球經貿體系中長期扮演舉足輕重的角色。台灣與中東各國之間，並非一時往來，而是具有深厚且真實的歷史情誼與合作基礎。



她回顧指出，過去“中華民國”曾與多個中東國家建立正式外交關係，其中與沙特、約旦及阿曼的互動，更是台灣外交史上重要篇章。1970年代台灣推動十大建設期間，沙特提供的資金支持，對台灣基礎建設與經濟起飛具有深遠影響，“中沙大橋”至今仍象徵雙邊深厚情誼；約旦與台灣高層互訪頻繁，阿曼也長期以務實穩健態度，與台灣在經貿、航運及人員交流等領域保持友好互動。



馬文君強調，儘管國際情勢變遷、邦交關係有所調整，“中華民國”與中東地區各國的交流從未中斷，無論在能源合作、基礎建設、人道援助，或教育、醫療與科技領域，實質往來皆持續深化，證明夥伴關係建立在長期信任與互利之上。



吳志中致詞指出，中東長期是台灣重要的能源夥伴，對台灣產業發展至關重要。“外交部”近年持續運用台灣在半導體、高科技、智慧城市及數位醫療等領域的優勢，積極參與中東各國“願景計劃”，並透過“國會”外交深化雙邊關係，已有超過20位中東地區“國會議員”來訪台灣，成果具體。

