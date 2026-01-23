新系還在搞陳亭妃　王世堅：綠葉不拱紅花

綠委王世堅與民進黨台南市長參人陳亭妃。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月23日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”陳亭妃取得黨內台南市長參選提名，賴系中執委黃守達日前質疑藍白介選台南市長初選，黨主席賴清德更稱“是否存在國民黨介選，他心中很清楚”。陳亭妃23日避免正面回應，強調相關議題已告段落，要往前看；綠委王世堅則為陳亭妃抱屈妙喻，選前雜草已除，選後理當有綠葉拱紅花卻沒有，所以只好由他這“第三軍”野草相挺。



民進黨中執委、新潮流系台中市議員黃守達23日在中執會中指出，此次初選民調已浮現中國國民黨介選跡象，其中“台南情況尤為明顯”，質疑民調結果。挺妃派中執委、綠委王世堅當場表達反對，認為不宜在初選結果已出爐後再生枝節。賴清德強調自己出身台南市長，對當地政治生態相當熟悉，“此次是否存在國民黨介選，他心中非常清楚。



陳亭妃、王世堅23日在“立法院”舉行1月31日台南合體發春聯記者會，會後接受訪問。



陳亭妃對此僅回應，現在是農曆年前，大家應該開心迎接新年，台南人最希望的是安定與團結，“我們不要再討論已經段落的議題，最重要的是開心往前”。對於賴清德言論被解讀仍留有伏筆？她未正面回應，僅重申未來將全力投入2026選戰。



王世堅在致詞時妙喻，陳亭妃是紅花、主角，選前有很多雜草，被鋤草機除掉了，選後理當有綠葉來襯托，是否暗喻此事？

