綠黨團附合AIT軍購說　天下沒白吃午餐

民進黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 張穎齊攝） 綠委鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月22日電（記者 張穎齊）針對“立法院”至今尚未審查新台幣1.25兆元“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”，美國在台協會（AIT）處長谷立言22日公開表示“自由不是免費”，強調美國不應獨自承擔阻止第一島鏈遭侵略的責任。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱23日指出，台灣的民主、自由與安全都需要自己付出代價，“國防”強化是台灣無法迴避的責任，天下沒白吃的午餐。



谷立言22日談及台海安全時表示，美國能協助盟友的程度，取決於盟友願意為自我防衛付出多少努力，並明確表態支持台灣推動1.25兆元防務特別預算。不過，該項特別條例目前仍卡在“立法院”，尚未進入實質審查程序，引發關注。



對此，鍾佳濱23日在“立法院”受訪表示，台灣作為一個民主“憲政”體制國家，所享有的民主、自由與法治，是過去幾十年來一步一步付出代價所換來的成果。而經濟繁榮確保了社會富裕，安全則必須靠台灣自己努力維護，美方的提醒不僅是針對台灣，更是對所有民主盟邦的共同呼籲。



鍾佳濱強調，美國長期以來都是民主盟邦最堅定的支持力量。對台灣而言，美方提供的先進武器也是台灣迫切需要的防衛資源，但前提是台灣必須先做好自身防衛準備。強化防衛韌性、推動1.25兆元軍購特別預算，本來就是台灣應該自行承擔的責任，相信美方也會樂於持續給予支持，這是一種相互的關係。



鍾佳濱以俗諺形容，“天下沒有白吃的午餐”，空氣與自由同樣珍貴，也同樣需要付出代價，這是任何民眾都能理解的道理。他呼籲“立法院”正視“國防”現實，讓相關特別條例儘速進入實質審查，以確保台灣的安全與民主體制能夠持續穩固。