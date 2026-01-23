官方稱不在籍投票有難度　民眾黨嗆沒權拒絕

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨黨團召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月23日電（記者 鄭羿菲）“行政院秘書長”張惇涵23日率7位“中選會”委員被提名人拜會台灣民眾黨團，並表達新北市選委會對於民眾黨力推的不在籍投票的意見是“有很大的困難”。民眾黨主席黃國昌23日批評，境內移轉投票的制度，是由“立法院”決定，“中選會”沒有權力拒絕執行，這是依法行政的ABC，民進黨做不到的事，不代表別人做不到。



民眾黨推動的“境內移轉投票”是指不必回到戶籍地投票。例如戶籍在高雄，在台北求學的大學生，可就近在台北投票，不必再大老遠回到高雄投票。



“行政院秘書長”張惇涵23日率7位“中選會”委員被提名人拜會台灣民眾黨團，會後民眾黨團召開記者會回應媒體提問，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、“立委”麥玉珍、劉書彬出席。



民眾黨團在本會期提出《不在籍投票法》草案，未來“中選會”委員被提名人立場是否贊成，將成為民眾黨8席“立委”在人事同意權投票的立場？黃國昌表示，所有問巻內的問題都會成為投票依據參考，但也不是百分之百任何一個問題就會有決定性的影響，未來在黨團成員充分討論後，才會做出一致的決議。



黃國昌說，境內移轉投票這件事是“立法院”決定，若“立法院”通過境內移轉投票的法律，“中選會”有權力拒絕執行嗎？恐怕沒有吧。“立法院”怎麼決定，當然就聽多數人民的意見，民眾黨做的民調中，壓倒性支持不在籍投票，掌握權力的官員該做的事就是讓這件事實現、滿足人民需求、保障人民的參政權。



張啟楷補充說，民進黨趕快去看民眾黨提出的《不在籍投票法》草案，範圍沒有海外，也沒有對岸，不要抹黑、抹紅，範圍明定在境內的移轉投票，衹有台澎金馬。技術面也可以做得到，張惇涵、新北市選委會所說的，非不能也，實不為也，全球先進國家都運作很久，日本不在籍投票超過30年，台灣不是笑掉人家大牙？