沈伯洋轟藍委　軍購不是像便利商店補貨

綠委沈伯洋。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月23日電（記者 張穎齊）美國在台協會（AIT）處長谷立言22日出席台軍方智庫、“國防安全研究院”座談會，強調美國正擴大與台灣的“國防”軍備合作，並透露美國諾格公司已在台建置“中口徑彈藥測試場”。民進黨籍“立委”、“國防”及外交委員沈伯洋23日指出，台灣對所謂“軍火商”的想像過於刻板，實際上多數對美軍購皆透過美國國防部官方管道進行，重點在於技術移轉與在地生產能力的建立。



賴清德21日會晤德國馬歇爾基金會（GMF）跨大西洋訪問團。中華戰略學會資深研究員張競發現，當天外籍訪賓共8位，但“總統府”新聞稿僅提6位，另2名“神秘人物”是軍火商。而AIT也透露美國諾格公司已在台建置“中口徑彈藥測試場”，被質疑軍火商動向。



沈伯洋23日在“立法院”回應，台灣長期以來對軍火相關產業的印象，往往停留在刻板畫面。但事實上，台灣對美軍購並非直接向軍火商採購，而是由美國國防部審核需求後，再要求美國廠商依規格供應。他舉例，過去曾有美國廠商報價過高，最先發現並要求退費的正是美國國防部，顯示價格與程序都有制度把關。



沈伯洋進一步指出，當前許多“國防”產業屬於“雙用技術”，平時可作為商業用途，戰時則可支援軍事需求，因此不少公司表面看似與軍火無關，實際上卻是供應關鍵零組件。他認為，若能促成更多相關產業在台設廠，並談妥技術移轉，對台灣而言至關重要。因為一旦發生危機，台灣才能具備自行生產、防衛自保的能力，這對經濟、“國防”產業與整體韌性都是正面發展。

